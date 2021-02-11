После «пробки» на трассе М-5 в Татарстане с подачи прокурора вскрыли дефекты ее обслуживания

По требованию прокурора Татарстана Илдуса Нафикова в Бавлах инициировали обследование 25 километров участка федеральной трассы М-5, на котором 6 февраля текущего года наблюдалось значительное замедление движения. По результатам обследования сотрудники ГИБДД возбудили административное дело о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, рассказал «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



После ликвидации «пробки» на проблемном участке выявили недостатки по зимнему содержанию дороги — снежные валы на обочине высотой более метра, выбоины до 15 см длиной и до 9,8 см глубиной на проезжей части, занижение обочины в 5-7,5 см. Также на асфальтобетонном покрытии участка федеральной трассы Москва-Самара-Уфа-Челябинск наблюдался гололед, снежные накат и отвалы снега высотой более 50 см. Претензии возникли и к дорожным знакам — распознавание надписей и символов затруднили лед и иней.

Балансодержателю участка — ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства» выдано предписание об устранении выявленных недостатков. Также данному казенному учреждению грозит административный штраф до 300 тысяч рублей.

В тот же период на участке трассе М-5 в соседнем Башкортостана проблем не наблюдалось.