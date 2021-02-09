Минниханов исполнил новогоднее желание ведущих «ШАЯН ТВ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил телеканал «Шаян ТВ». Юные ведущие рассказали главе республики о процессе создания контента, показали, как работают телережиссеры, операторы, понаблюдали за процессом монтирования программ.

Рустам Минниханов исполнил новогоднее желание ведущих «Шаян ТВ» и дал им интервью. Они обсудили все современные тренды, президент РТ рассказал о своем отношении к гаджетам и «ТикТоку».

Заинтересовала главу республики и школа телевизионных блогеров. Также Минниханов посетил студию дубляжа «ШАЯН ТВ», где застал момент озвучки новых серий мультсериала «Маша и Медведь» и понаблюдал за работой юных артистов дубляжа.



В декабре прошлого года детский телеканал «Шаян ТВ», вещающий на татарском языке, отпраздновал двухлетие концертом «ШАЯН ONLINE». Подробнее о том, как прошло мероприятие, — в материале «Реального времени».

