В Казани в понедельник образовались 8-балльные пробки
В Казани вечером 8 февраля образовались 8-балльные пробки (по состоянию на 17.54). Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Заторы наблюдаются на улице Вишневского, мосту «Миллениум», на улицах Николая Ершова, Космонавтов, Гвардейской, Аделя Кутуя. Движение затруднено на Оренбургском тракте, улицах Академика Завойского, Ломжинской.
Пробки образовались на улицах Татарстан, Пушкина, Лево-Булачной. Также движение в одну сторону затруднено на улице Декабристов — начиная от Кремлевской дамбы и до ТЦ «Тандем».
Заторы наблюдаются на улицах Тэцевской, Копылова, Петра Витера, Максимова.АвтоБизнесТранспортПроисшествияОбщество Татарстан
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