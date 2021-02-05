В Татарстане с начала года 9 компаний включены в реестр недобросовестных поставщиков

В Татарстане с начала 2021 года девять компаний включены в реестр недобросовестных поставщиков. Всего за этот период в управление ФАС по Татарстану поступило 15 обращений связанных с включением в РНП.

Причиной включения организаций в реестр недобросовестных поставщиков стало ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных заключенными контрактами, сообщает пресс-служба УФАС по РТ.

В частности, в РНП попал башкирский предприниматель, который не исполнил контракт на 1,5 млн рублей на обустройство детской игровой площадки в селе Большие Кляри Камско-Устьинского района РТ.

Пополнила реестр недобросовестных поставщиков и компания «Регион-Технострой» из Сочи. Она не поставила щебень в деревню Русские Ширданы Зеленодольского района РТ. Сумма заключенного контракта составляла 270 тыс. рублей. Компания также не вернула заказчику 80 тыс. рублей аванса.

В РНП в 2021 году включили и московскую организацию «СМАРТ ХОУМ», которая не поставила щебень в Большекургузинское сельское поселение Зеленодольского района РТ. Сумма контракта составляла 1,6 млн рублей.

В декабре прошлого года казанского поставщика включили в реестр недобросовестных за неисполнение заказа в детский реацентр Челнов.

Татьяна Демина