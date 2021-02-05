Детский хоккей, сходы граждан, вакцинация: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 5 февраля

Глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов для своих подписчиков в Instagram провел прямой эфир вместе с председателем Совета ветеранов (пенсионеров) Альметьевска Василием Самойловым. Сегодня они обсудили актуальную тему — вакцинацию от коронавируса.

В Кукморе прошел сход местных жителей, где был представлен отчет о проделанной в муниципалитете работе за 2020 год. Посмотреть, как это было, можно в instagram-аккаунте главы Кукморского района РТ Сергея Димитриева. Он опубликовал видеозапись мероприятия.

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин встретился с местным молодежным парламентом. Фотографией со встречи он поделился со своими подписчиками в Instagram. По словам Метшина, с молодыми парламентариями он на одной волне.

Глава Чистопольского района РТ Дмитрий Иванов провел встречу с трудовыми коллективами общеобразовательных учреждений муниципалитета. На мероприятии подвели итоги социально-экономического развития района и обсудили планы на текущий год, рассказал Иванов в своем Instagram.

Видео с финальных игр республиканского этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди младших юношей 2010—11 г.р. опубликовал в своем instagram-аккаунте глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Татьяна Демина