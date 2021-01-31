Под Уфой из-за неполадки вынужденно сел легкомоторный самолет

Сегодня, 31 января, сверхлегкий самолет в воскресенье совершил вынужденную посадку под Уфой. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

АР-22 вынужденно сел в 13:35 в поле в 13 км от аэродрома Первушино через пять минут после взлета. Как уточнили в надзорном ведомстве, командир воздушного судна почувствовал вибрацию в двигателе самолета и принял решение о посадке. В результате инцидента воздушное судно получило повреждение винта, а также передней лыжи.

На борту был только пилот — владелец самолета. Он не пострадал.

Осенью прошлого года в районе поселка Чкаловский легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку. Погибли двое человек.

