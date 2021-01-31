Соцсети: в Кукморском районе легковушка снесла пограничный знак

В Кукморском районе Татарстана автомобиль врезался в пограничный знак. Об этом сообщают очевидцы в Instagram.

В комментариях пользователи отмечают, что водитель «сломал границу Татарстана и Кировской области» и теперь у республики «нет границ».

Фото: pixabay.com

Информации о пострадавших нет.

Ранее пользователи соцсетей сообщили о ДТП минувшим вечером в Авиастроительном районе. Водитель устроил погоню, в результате чего перевернулся на дороге.

