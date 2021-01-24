В начале следующей недели татарстанцев ожидают мокрый снег, дождь и сильная гололедица

Синоптики Татарстана представили прогноз погоды на начало следующей недели. С 25 по 27 января жителей республики ожидают облачная погода и сильная гололедица на дорогах.

25 января, в понедельник, в Татарстане ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Температура воздуха днем и ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов.

26 января, во вторник, жителей республики местами ожидают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры составят -2..-7 градусов, дневные — от 0 до -5 градусов, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Фото: realnoevremya.ru

27 января, в среду, синоптики прогнозируют погоду преимущественно без осадков и южный ветре порывами от 8 до 13 м/с. Ночью в Татарстане ожидается -2..-7˚, при прояснениях до -12˚, днем -1..-6˚.

В ГУ МЧС по Татарстану предупредили население, что оттепель и осадки смешанного характера могут привести к сходу снега с крыш зданий и других наклонных поверхностей. По предварительным прогнозам, осадки, туман и гололед в республике возможны с 18:00 24 января до 18:00 25 января.



Татьяна Демина