В Татарстане из-за метели ограничивают движение автобусов на дорогах
В Татарстане сегодня с 18.30 вводится временное ограничение движения междугородних автобусов. Это связано с неблагоприятными погодными и дорожными условиями.
Так, 16 января на территории республики прогнозируются снег, метель с существенным ухудшением видимости, усиление ветра до 17 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов.
Госавтоинспекция просит водителей без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по тел. 8(843)5333888.
Неблагоприятные погодные условия, по прогнозу, продлятся до шести утра 17 января.
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