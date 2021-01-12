Пробки на казанских дорогах достигли 9 баллов

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В Казани во вторник вечером (по состоянию на 17.25) наблюдаются 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Огромные заторы образовались на улицах Николая Ершова, Декабристов, Петра Витера, Ленинградской, Олега Кошевого. Длинная пробка тянется с улицы Воровского до улицы Гаврилова.

Из-за ДТП затруднено движение на Академика Арбузова, Мамадышском тракте, Назарбаева.