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Пробки на казанских дорогах достигли 9 баллов

17:30, 12.01.2021
Пробки на казанских дорогах достигли 9 баллов
Фото: скриншот

В Казани во вторник вечером (по состоянию на 17.25) наблюдаются 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Огромные заторы образовались на улицах Николая Ершова, Декабристов, Петра Витера, Ленинградской, Олега Кошевого. Длинная пробка тянется с улицы Воровского до улицы Гаврилова.

Из-за ДТП затруднено движение на Академика Арбузова, Мамадышском тракте, Назарбаева.

АвтоБизнесТранспортПроисшествияОбществоИнфраструктура Татарстан
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