Правительство РФ поручило оценить финансовое состояние малого и среднего бизнеса в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам большой пресс-конференции президента России Владимира Путина дал поручение оценить финансовое состояние малого и среднего бизнеса и самозанятых.



Работу по анализу ситуации предстоит провести Минэкономразвития РФ, Минфину РФ и Федеральной налоговой службе (ФНС), сообщается на сайте правительства России.

Все выявленные негативные сценарии развития ситуации должны оперативно докладываться в кабмин. При необходимости ведомства могут предоставить проекты соответствующих нормативно-правовых актов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На пресс-конференции 17 декабря Путин напомнил, что государство направило порядка триллиона рублей на поддержку пострадавших в период пандемии коронавируса предпринимателей. По его словам, ситуация мониторится, и если необходимость будет, то власти решат, что сделать для поддержки самозанятых граждан.



Татьяна Демина