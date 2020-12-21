Правительство РФ поручило оценить финансовое состояние малого и среднего бизнеса в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам большой пресс-конференции президента России Владимира Путина дал поручение оценить финансовое состояние малого и среднего бизнеса и самозанятых.
Работу по анализу ситуации предстоит провести Минэкономразвития РФ, Минфину РФ и Федеральной налоговой службе (ФНС), сообщается на сайте правительства России.
Все выявленные негативные сценарии развития ситуации должны оперативно докладываться в кабмин. При необходимости ведомства могут предоставить проекты соответствующих нормативно-правовых актов.
На пресс-конференции 17 декабря Путин напомнил, что государство направило порядка триллиона рублей на поддержку пострадавших в период пандемии коронавируса предпринимателей. По его словам, ситуация мониторится, и если необходимость будет, то власти решат, что сделать для поддержки самозанятых граждан.
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