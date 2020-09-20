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Происшествия

В Тюмени произошел взрыв газа в жилом доме, есть пострадавшие

19:44, 20.09.2020
В Тюмени произошел взрыв газа в жилом доме, есть пострадавшие
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Тюмени на втором этаже пятиэтажного дома взорвался газ. Два человека пострадали. Частично разрушены две квартиры. Возгорания не произошло.

«На месте оказана помощь одному пострадавшему по поводу поверхностного пореза. Один пострадавший с термическим ожогом доставляется в областную клиническую больницу №1», — цитирует «РИА Новости» департамент здравоохранения Тюменской области.

На месте происшествия работают шесть единиц техники и 14 сотрудников МЧС.

Напомним, что 14 сентября взорвался газ на четвертом этаже в многоквартирном доме в Нижнекамске.

Происшествия
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