В Казани сдали в эксплуатацию потенциально проблемный дом в ЖК «Новый горизонт»

Фото: Олег Тихонов

В Казани, на улице 1-я Азинская, сдан в эксплуатацию жилой дом в ЖК «Новый горизонт». Его строительство могло затянуться и привести к проблемам.

Разрешение на ввод было выдано казанским исполкомом 25 декабря, сообщает татарстанский Фонд поддержки обманутых дольщиков.

Указано, что территория вокруг дома благоустроена, на крыше парковки установлены: детская площадка, площадка для отдыха, спортплощадка, площадка для выгула собак и хозяйственная площадка.

На прошлой неделе арбитраж удовлетворил заявление о передаче квартир дольщикам дома №2 ЖК «Молодежный». Они наконец смогут зарегистрировать жилье на себя.

