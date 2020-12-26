АС Татарстана удовлетворил заявление о передаче квартир дольщикам дома №2 ЖК «Молодежный»

Арбитражный суд Татарстана в пятницу, 25 декабря, удовлетворил ходатайство ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» и конкурсного управляющего ООО «ЖК «Молодежный» о погашении требований участников строительства путем передачи им в собственность жилых помещений. Об этом сообщает Фонд поддержки дольщиков РТ в своем telegram-канале.

Теперь дольщики могут зарегистрировать право собственности на переданные квартиры в Управлении государственной регистрации, кадастра и картографии.

Фото: kzn.ru

Второй проблемный дом в ЖК «Молодежный» сдали 25 ноября. Строительство 14—16-этажного дома началось в 2012 году. В трехсекционном доме 190 квартир в черновой отделке, из них 175 квартир в доме принадлежат дольщикам. Также в здании предусмотрены офисные помещения площадью почти 837 кв. метров.

