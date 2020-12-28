В БКЗ дали «Бал-маскарад»: романс Яхина и аргентинское танго

Фото: пресс-служба ГБКЗ

В Большом концертном зале имени С. Сайдашева продолжается один из последних музыкальных фестивалей года — Рождественский. 27 декабря свое искусство показал постоянный участник праздничного музыкального марафона камерный оркестр Renaissance. В программе «Новогодний бал-маскарад» приняли участие приглашенные солисты — заслуженная артистка Татарстана Ригина Валиева, Иркен Мустафин, Анна Халдорсдоттир и другие. Струнный оркестр подарил зрителям целый букет танго Астора Пьяццоллы, лучшие арии из оперетт, неаполитанские песни и другие хиты классической и современной музыки.

По словам руководителя оркестра Лидии Илюшкиной, прошедший год для оркестра Renaissance бы плодотворным, несмотря на пандемию и изоляцию. Коллективу удалось выступить в Берлине со знаменитым концертом-выставкой, который, помимо классики и татарской музыки, познакомил заграничного зрителя с красотами Татарстана: Казанью, Свияжском, Великим Болгаром, в Москве и Санкт-Петербурге. Музыканты записали диск с произведениями татарских композиторов. К слову, как сказала Лидия Илюшкина, с особым удовольствием оркестр исполнил на вечере один из красивейших романсов Рустема Яхина «Забыть не в силах» и цитаты из «Времен года» Антонио Вивальди:

— Нас больше чем 16, как принято считать. И сегодня вы увидели самый большой состав нашего оркестра. Правда, нет на концерте нашей духовой группы. Мы приглашаем их для особых исполнений духовной музыки в лютеранских соборах, на гастролях в Европе. Привлекаем также органистов. Там, на наших выступления, зритель погружается в свои мысли и мечты. Вообще, 21 век — эпоха суеты, мы все стали суетливей, возможно, оттого что и само время ускоряется. А мы даем время остановиться и поразмышлять. Каждый месяц наши концерты можно посетить в лютеранском соборе на Карла Маркса, который построен еще в 1771 году по указу Екатерины Великой.

Фото: пресс-служба ГБКЗ

Более двух часов длилось выступление, за время которого артистки успели трижды переодеться — сразу видно, что руководитель-женщина уделяет повышенное внимание не только исполнительскому мастерству своих подопечных, но и внешнему виду.

— Как мы успеваем так быстро сменить облик? Я ведь говорила, что коллектив у нас большой, но на сцену вышли не все. Остальные помогают в гримерках. Дизайн концертных нарядов мы придумываем сами, сообща — коллектив у нас сплоченный, ведь мы вместе уже более 16 лет, — рассказала руководитель оркестра.

Фото: пресс-служба ГБКЗ

Рождественский фестиваль продолжится 30 декабря концертом из произведений Микаэла Таривердиева «Ирония судьбы». В новом году казанцев ждет еще три ярких вечера и два органных концерта фестиваля в БКЗ.

Анна Тарлецкая