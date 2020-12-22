В Казани женщина обвиняется в незаконном лишении людей свободы

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани 29-летняя женщина обвиняется в незаконном лишении людей свободы. Обвинительное заключение по п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух лиц) утвердила прокуратура Ново-Савиновского района Казани.

По версии следствия, 16 июля текущего года женщина заперла в своей квартире семейную пару, арендовавшую жилье, после того, как они отказались покинуть его. Обвиняемая ушла, лишив людей возможности самостоятельно выйти из квартиры.

Фото: Илья Репин (архив)

Потерпевшие обратились в полицию. Хозяйка квартиры свою вину признала. Она находится под подпиской о невыезде.



Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский суд Казани для рассмотрения по существу.

Татьяна Демина