Роберт Гилязиев примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»
18 декабря, в 12.00, на вопросы интернет-газеты «Реальное время» в прямом эфире ответит Роберт Гиилязиев, начальник ГБУ «Управление рационального использования теплоэнергетических ресурсов».
Тезисы к обсуждению:
- Сети АЗС в Татарстане, рейтинг АЗС и ГЗС Татарстана;
- Добровольная сертификация АЗС;
- Мониторинг розничных цен на моторное топливо по ПФО — ситуация в РТ на фоне других регионов
- Проверка качества производимого и реализуемого автомобильного топлива и нефтепродуктов в республике — лидеры списка, какие критерии являются основополагающими при определении «оценки», какие применяются меры воздействия к тем, кто эту проверку не проходит.
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