В Башкирии в ДТП с лошадьми погибли трое подростков

В ночь на 6 декабря в в Абзелиловском районе Башкирии трое подростков погибли в ДТП с участием табуна лошадей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по РБ.

«Двое парней 2004 года рождения погибли на месте происшествия, еще один 2005 года рождения (скончался) после приезда медиков», — рассказали в ведомстве. В аварии также пострадали две несовершеннолетние девушки.

Как сообщили в МВД по Башкирии, погибшие на автомобиле Daewoo Nexia наехали на табун лошадей. Сотрудники ведомства устанавливают принадлежность машины и животных.

Фото: Pixabay

В августе в Казани на улице Право-Булачной столкнулись пассажирский автобус и гужевая повозка. ДТП обошлось без пострадавших.



Татьяна Демина