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Казанские перевозчики проверят очередную жалобу на водителя автобуса, «залипшего в телефоне»

16:28, 04.12.2020 1
Казанские перевозчики проверят очередную жалобу на водителя автобуса, «залипшего в телефоне»
Фото: realnoevremya.ru

Ассоциация АТП РТ проверит фото, опубликованное в соцсетях, на котором водитель за рулем автобуса уткнулась в телефон. Об этом «Реальному времени» сообщил председатель организации Сергей Темляков.

Анонимную жалобу на водителя автобуса №1 опубликовал в соцсети один из пассажиров общественного транспорта. На фото видно, что женщина, сидя за рулем, во время движения держит в одной руке телефон.

Фото: соцсети

Ранее Ассоциация АТП РТ занялась проверкой видео с водителем автобуса №22, который «залипал в телефоне» во время его движения.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:57
    А че теперь уже и держать в руке его нельзя, когда за рулем едешь?
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