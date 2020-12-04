Казанские перевозчики проверят очередную жалобу на водителя автобуса, «залипшего в телефоне»

Ассоциация АТП РТ проверит фото, опубликованное в соцсетях, на котором водитель за рулем автобуса уткнулась в телефон. Об этом «Реальному времени» сообщил председатель организации Сергей Темляков.



Анонимную жалобу на водителя автобуса №1 опубликовал в соцсети один из пассажиров общественного транспорта. На фото видно, что женщина, сидя за рулем, во время движения держит в одной руке телефон.

Фото: соцсети

Ранее Ассоциация АТП РТ занялась проверкой видео с водителем автобуса №22, который «залипал в телефоне» во время его движения.



Татьяна Демина