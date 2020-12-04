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В Турции задержали сотрудников НТВ, они не выходят на связь

15:21, 04.12.2020
В Турции задержали сотрудников НТВ, они не выходят на связь
Фото: pxhere.com

В Стамбуле задержали двоих журналистов программы НТВ «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина. Связь с ними потеряна.

«В 21.00 мск Алексею Петрушко удалось отправить короткое СМС-сообщение: «Нас почему-то до сих пор держат», — сообщается на сайте НТВ. После этого с журналистами никто не смог связаться.

Телекомпания обратилась в МИД России и генконсульство РФ в Турции. Журналистов разыскивают и устанавливают обстоятельства случившегося с ними.

Напомним, что в начале ноября в результате жесткой посадки самолета Cessna в Подмосковье погибли ведущий НТВ Александр Колтовой и его жена.

Татьяна Демина
Происшествия
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