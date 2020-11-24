В Татарстане выявили 75 новых случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

За минувшие сутки в Татарстане выявили 75 новых случая COVID-19. За весь период в республике зарегистрировано 9 848 случаев коронавируса, сообщает оперштаб.



53 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Казани, шесть — в Челнах, четыре — в Верхнеуслонском районе, три — в Зеленодольском, по два — в Муслюмовском, Елабужском и Лаишевском районах. По одному случаю выявили в Бугульминском, Высокогорском, Сабинском.

66 человек получают лечение на дому, 9 госпитализированы. За последние сутки выздоровел 71 человек, за весь период — 8 598 пациентов.