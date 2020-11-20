Власти Татарстана продают Mercedes-Benz S600 за 228 тысяч рублей

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Минземимущества Татарстана объявило о торгах по продаже двух автомобилей, принадлежащих ГБУ «Управление материального обеспечения». Mercedes-Benz S600 и Daewoo Nexia предлагается купить за 260 тысяч рублей.

Согласно материалам министерства, Mercedes-Benz S600 2005 года выпуска выставлен за 228,3 тысячи рублей. Все системы автомобиля находятся в неудовлетворительном состоянии.

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Daewoo Nexia предлагается приобрести за 33,8 тысячи рублей. У машины отсутствуют задний мост и раздаточная коробка.

Ранее сообщалось, что мэрия Казани продает Mercedes-Benz S600 того же года выпуска за 440 тысяч рублей.