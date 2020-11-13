В Бугульме вынесли приговор бывшему судебному приставу
В Бугульме экс-сотрудника службы судебных приставов суд признал виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Ранее он имел судимость за аналогичные преступления.
С марта по октябрь 2017 года бывший судебный пристав предлагал гражданам оплатить задолженность по исполнительным производствам, передав лично ему необходимую сумму денег. С помощью этой схемы он присвоил более 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Помимо этого, мужчина, используя свое служебное положение, незаконно прекратил исполнительные производства в отношении двух граждан.
Бывший судебный пристав свою вину признал и возместил ущерб. Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, что, по данным следствия, мужчина для прикрытия своих действий после получения средств выдавал квитанции об оплате, которые не имели юридической силы.
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