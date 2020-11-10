В Казани эксперты обсудили национальные идеи современной России — видео

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В Казани сегодня прошло заседание экспертного клуба «Волга», на котором участники обсудили национальные идеи современной России, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Член Общественной палаты РФ — президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич считает, что Татарстан — пример межнационального единения.

— Предложить миру свою повестку, основанную на справедливости, на факторе объединения самых разных народов, а их 179 живет на территории нашей страны, 173 в Республике Татарстан. И все эти люди говорящие на разных языках объединяются во имя высокой цели и задачи, — сказал Малькевич.

В мае руководитель Центра аналитических исследований и разработок (ЦАИР) Алексей Коннов во время заседания клуба «Волга» заявил, что Татарстан на фоне пандемии коронавируса смотрится выигрышно по сравнении с Россией в целом и регионами.

