Toyota обновила самую старую модель седана Crown 15-го поколения

Toyota показала рестайлинг своей самой старой модели — 15-го поколения представительского седана Crown, который выпускается с 1955 года. Новинка уже доступна для заказа на местном рынке, цены на нее начинаются от $47 тыс. Об этом сообщает Motor1.



Салон оборудован новой приборной панелью, большим 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, другим блоком управления двухзонного климат-контроля и модернизированной мультимедийной системой. У водителя теперь есть доступ к усовершенствованному комплексу безопасности Safety Sense. В технические характеристики автомобиля не внесли изменений.

motor1.com

Еще клиентам предложена гибридная модификация седана, мощность которой составляет 226 лошадиных сил.

Ранее Компания Hyundai публиковала первые официальные фотографии обновленного седана Hyundai Solaris для России.