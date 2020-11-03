В Минюсте России назвали минимальный размер штрафа в новом КоАП

Минимальная сумма штрафа в новом Кодексе об административном правонарушении составит 500 рублей, министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Все санкции, которые составляли 100-300 рублей, подлежат изменениям. В то же время, по ряду санкции был уменьшен размер взыскиваемых штрафов. В целом КоАП будет «гуманизирован», он будет направлен на предотвращение правонарушений, а не на выполнение «карательной функции».

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Так, в новой редакции кодекса увеличили число составов правонарушений, когда люди могут получить 50%-ную скидку, а по 360 составам в качестве первой санкции будет предупреждение, пишет RT.

Чуйченко ранее признался в том, что тоже иногда получает штрафы за нарушение ПДД.

