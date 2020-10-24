Названы главные критерии выбора автомобиля по мнению Россиян

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аналитики выяснили, на что ориентируются автовладельцы при выборе нового автомобиля. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследования аналитического центра НАФИ.



44% опрошенных ориентировались на экономичность, 38% — на безопасность. Для 37% важен внешний вид, размер — для 36%, 35% ориентируются на марку авто.

В выборе нового автомобиля мужчины чаще руководствовались типом топлива, женщины — степенью безопасности и размером.

Опрошенные в возрасте 18-24 обращали внимание на внешний вид (73%), марку (49%) и престижность модели (25%), респондентов старших возрастных групп больше интересовала безопасность.

realnoevremya.ru / Роман Хасаев

В опросе участвовали 1,5 тысячи автомобилистов старше 18 лет, предполагалась возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Ранее «Реальное время» выпускало обзор российского авторынка по итогам текущего года.