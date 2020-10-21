Сбер приглашает на V Международную онлайн-конференцию «Больше чем обучение: вызовы новой нормальности»

23 октября состоится юбилейная V Международная конференция «Больше чем обучение: вызовы новой нормальности», организованная СберУниверситетом совместно с Европейским фондом развития менеджмента (EFMD) при участии Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Ключевая международная конференция в области L&D на протяжении последних 5 лет является ведущей площадкой для дискуссий по глобальным проблемам и передовым практикам в области обучения и развития персонала.



Откроет конференцию и первую панельную дискуссию Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка. О вызовах новой нормальности пойдет разговор с президентом IBM Джимом Уайтхёрстом; вице-президентом по образованию Microsoft Энтони Сальсито; деканом Imperial College Business School Франциско Велозо; вице-президентом по исследованиям Gartner Яном-Мартином Лёвендалем и руководителем Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андреем Курпатовым.

Главная отраслевая конференция года будет посвящена возможностям трансформации образовательных технологий в современных условиях. Эксперты конференции обсудят, как продолжить и улучшить обучение в условиях новой нормальности, как развивать стойких лидеров и перепрофилировать специалистов в разгар кризиса, можно ли оптимизировать затраты, не потеряв в качестве обучения.

Мероприятие объединит руководителей крупнейших российских и зарубежных компаний, ректоров и представителей ведущих вузов, корпоративных университетов и бизнес-школ мира, экспертов в сфере образования, профессионалов EdTech-сообщества.

«Пандемия стала катализатором вызовов во всех сферах, включая образование. Она в очередной раз показала нам, что школы и вузы по всему миру столкнулись со сложностями, связанными с перестройкой форматов преподавания, необходимостью освоения новых инструментов и сервисов, но, самое главное, осознана важность развития цифровых навыков как у преподавателей, так и у студентов. Сбер — один из самых крупных заказчиков тех навыков, которые дает система образования. Поэтому мы давно и успешно строим не только свою систему профессионального образования, но и инвестируем в развитие образовательных платформ для школ и вузов», — прокомментировал конференцию президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.



«В этом году на конференции мы обсудим, чему крупные корпорации и образовательные учреждения научились за период пандемии, насколько изменилась система обучения, какие образовательные подходы и технологии останутся с нами в перспективе, насколько актуальны прежние компетенции для развития сотрудников, как реагируют студенты и слушатели программ на новые реалии обучения, как создать новый, более качественный клиентский опыт в онлайн-форматах, а также поднимем другие актуальные вопросы, связанные с вызовами новой нормальности», — прокомментировал Игорь Баранов, и. о. ректора, проректор по обучению и исследованиям СберУниверситета.

21—22 октября в преддверии конференции состоится онлайн-воркшоп для разработчиков образовательных решений Instructional Design for e-Learning. Воркшоп проведет международный эксперт по педагогическому дизайну Тим Слейд — признанный гуру в создании электронных образовательных продуктов.

