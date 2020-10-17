Директор и главный тренер «Динамо-Казань» награждены медалью 100-летия ТАССР

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил медалью «100 лет образования ТАССР» директора клуба по хоккею на траве «Динамо-Казань» Рината Ахатова и главного тренера команды Араика Маргаряна. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Республики Татарстан.

Ахатов и Маргарян награждены за многолетнюю и плодотворную работу во благо республики, говорится в документе.

Главный тренер «Динамо-Казань» Араик Маргарян (слева) и президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: tatarstan.ru

Также Минниханов объявил благодарность старшему тренеру казанского «Динамо» Артуру Маргаряну и двум хоккеистам команды — вратарю Марату Гафарову и защитнику Семену Матковскому.

Напомним, ранее представители «Динамо-Казань» побывали на чествовании в казанском Кремле у президента РТ после победы в чемпионате России по хоккею на траве.