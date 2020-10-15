Минниханов поздравил «Динамо-Казань» с победой в чемпионате страны

Сегодня в казанском Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов чествовал команду «Динамо-Казань» и поздравил их с чемпионством в первенстве страны по хоккею с мячом.

Он поблагодарил команду и руководство клуба с победой и назвал завоевание титула отличным подарком республике в честь 100-летия ТАССР, сообщает пресс-служба президента.

«Искренне рад поздравить вас с победой. Несмотря на текущую ситуацию в мире, связанную с пандемией, вы в 18-й раз завоевали титул чемпионов страны и сделали хороший подарок нашей республике к 100-летию образования Татарской АССР. Благодаря планомерной, целеустремленной работе коллектива, игроков, тренеров во главе с Араиком Маргаряном вы в очередной раз поднялись на высшую ступень пьедестала почета», — сказал президент.

Фото: tatarstan.ru

Также Минниханов предоставил команде сертификат на 3 миллиона рублей.

В ответ спортсмены и представители клуба подарили президенту республики памятную медаль и сделали фотографию на память.