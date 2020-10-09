По Казанью сняли на видео лису, которая пыталась утащить электропилу

Житель Татарстана снял на видео, как лисица едва не утащила с его дачного участка электропилу. Ролик опубликован в соцсети.

Случай произошел на территории кооператива «Кордон» в Лаишевском районе, недалеко от деревни Орловка. Автор снял происходящее на видео.

«Берет, тырит у меня инструменты. Тихо-тихо взяла. [...] Я, говорит, дом хочу себе построить! Рыжая, держи перемяч! Все, откупился!» — со смехом комментирует автор.

Ранее казанцам предложили придумать клички для пары большеухих лисиц из зоопарка.

