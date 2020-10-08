«Уфа» отдала Емельянова в аренду в «Волгарь», играющий в ФНЛ

Футбольный клуб «Уфа» отпустил полузащитника Данилу Емельянова в аренду в астраханский «Волгарь», сообщает пресс-служба уфимцев.

Арендное соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2020/21.

«Желаем Даниле успешного продолжения карьеры, вернуться в футбольный клуб «Уфа» еще сильнее и опытнее», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Емельянов провел за основной состав «Уфы» четыре матча и результативными действиями не отметился.

Напомним, накануне уфимский клуб расстался с главным тренером команды Вадимом Евсеевым. Подробнее об уходе рулевого «Уфы» можно почитать в материале «Реального времени».