«Уфа» отдала Емельянова в аренду в «Волгарь», играющий в ФНЛ
Футбольный клуб «Уфа» отпустил полузащитника Данилу Емельянова в аренду в астраханский «Волгарь», сообщает пресс-служба уфимцев.
Арендное соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2020/21.
«Желаем Даниле успешного продолжения карьеры, вернуться в футбольный клуб «Уфа» еще сильнее и опытнее», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне Емельянов провел за основной состав «Уфы» четыре матча и результативными действиями не отметился.
Напомним, накануне уфимский клуб расстался с главным тренером команды Вадимом Евсеевым. Подробнее об уходе рулевого «Уфы» можно почитать в материале «Реального времени».СпортФутбол Башкортостан
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