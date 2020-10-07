В Татарстане раскрыли дело о сокрытии фирмой миллиардера Тукаева более 3,2 млн рублей

Следственный отдел Следкома РФ по Татарстану утвердил обвинительное заключение по делу о сокрытии более 3,2 млн рублей просроченной задолженности по налогам и страховым взносам директором Бугульминского предприятия ООО «Племрепродукт».



По версии следствия, в 2019 году компания, имея просроченную задолженность по налогам и страховым взносам на сумму более 3,2 млн рублей, осуществила расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 15,2 млн рублей, сокрыв деньги от взыскания.



Директор фирмы признал вину в полном объеме. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба СУ СК по Татарстану.

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Обвинительное заключение по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов») направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фирма «Племрепродукт», занимающаяся разведением сельскохозяйственной птицы, принадлежит татарстанскому миллиардеру Ильшату Тукаеву.



Кредит, взятый Тукаевым на сумму 1,5 млрд рублей в Сбербанке на сельхозкомпанию ООО «Племрепродукт», стал причиной банкротства бизнеса Тукаева.

