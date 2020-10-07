АСВ продлило сроки расчетов с кредиторами «ИнтехБанка» до марта 2021 года

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий обанкротившегося татарстанского «ИнтехБанка» объявило о продлении сроков расчетов с кредиторами.

Оно продлено до 2 марта, следует из сообщения агентства.

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На выплаты кредиторам первой очереди направят 24,97% суммы установленных требований.

Ранее в АСВ сообщали «Реальному времени», что продолжается направление денег на выплаты кредиторам «ИнтехБанка» и банка «Спурт». В сентябре кредиторам «ИнтехБанка» перевели около 50 млн рублей.