Пять игроков «Барса» работают с «Ак Барсом» перед матчем с «Салаватом Юлаевым»
«Ак Барс» привлек к тренировке основной команды пятерых игроков казанского «Барса» перед матчем КХЛ против «Салавата Юлаева». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Вместе с командой сегодня занимались вратарь Артур Ахтямов, защитники Константин Лучевников и Дмитрий Мужиков, нападающие Дмитрий Кателевский и Руслан Галимзянов. Они вышли на утренней раскатке «Ак Барса».
Собрали самое важное в одном месте. Онлайн «Зелёного дерби» https://t.co/xYV4XzBcqd pic.twitter.com/hMiAG0vMuH— ХК Ак Барс (@hcakbars) October 5, 2020
Вчера все пятеро принимали участие в игре регулярного чемпионата ВХЛ против «Звезды» (1:2).
Напомним, ранее пресс-служба «Ак Барса» сообщила об отправке на изоляцию нескольких игроков и представителей клуба из-за признаков ОРВИ.СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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