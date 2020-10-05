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Пять игроков «Барса» работают с «Ак Барсом» перед матчем с «Салаватом Юлаевым»

11:35, 05.10.2020
Пять игроков «Барса» работают с «Ак Барсом» перед матчем с «Салаватом Юлаевым»
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» привлек к тренировке основной команды пятерых игроков казанского «Барса» перед матчем КХЛ против «Салавата Юлаева». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Вместе с командой сегодня занимались вратарь Артур Ахтямов, защитники Константин Лучевников и Дмитрий Мужиков, нападающие Дмитрий Кателевский и Руслан Галимзянов. Они вышли на утренней раскатке «Ак Барса».

Вчера все пятеро принимали участие в игре регулярного чемпионата ВХЛ против «Звезды» (1:2).

Напомним, ранее пресс-служба «Ак Барса» сообщила об отправке на изоляцию нескольких игроков и представителей клуба из-за признаков ОРВИ.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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