Пять игроков «Барса» работают с «Ак Барсом» перед матчем с «Салаватом Юлаевым»

«Ак Барс» привлек к тренировке основной команды пятерых игроков казанского «Барса» перед матчем КХЛ против «Салавата Юлаева». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Вместе с командой сегодня занимались вратарь Артур Ахтямов, защитники Константин Лучевников и Дмитрий Мужиков, нападающие Дмитрий Кателевский и Руслан Галимзянов. Они вышли на утренней раскатке «Ак Барса».

Собрали самое важное в одном месте. Онлайн «Зелёного дерби» https://t.co/xYV4XzBcqd pic.twitter.com/hMiAG0vMuH — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 5, 2020

Вчера все пятеро принимали участие в игре регулярного чемпионата ВХЛ против «Звезды» (1:2).

Напомним, ранее пресс-служба «Ак Барса» сообщила об отправке на изоляцию нескольких игроков и представителей клуба из-за признаков ОРВИ.