В МВД рассказали подробности смертельного ДТП в Нижнекамске
В МВД рассказали подробности о смертельной аварии в Нижнекамске, в результате которой погибли 23-летняя мать и ее 3-летний сын. Сотрудники ГИБДД уточняют все обстоятельства ДТП.
По данным МВД, столкновение произошло около 9.10 на дороге «4А» в Нижнекамске. За рулем сидел челнинец 1996 года рождения. По предварительной информации, водитель Lada Granta не уступил дорогу грузовику ГАЗ на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог.
«В результате ДТП пассажиры легкового автомобиля: 23-летняя девушка и трехлетний мальчик, сидевшие на задних пассажирских сиденьях, погибли на месте», — говорится в сообщении.
Водитель выжил, он госпитализирован с серьезными травмами.
Ранее «Реальное время» уже писало, что от сильного удара легковой автомобиль выбросило на трамвайные пути. По предварительным данным, машина погибших возвращалась из исправительной колонии №4.ПроисшествияАвто Татарстан
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