В МВД рассказали подробности смертельного ДТП в Нижнекамске

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В МВД рассказали подробности о смертельной аварии в Нижнекамске, в результате которой погибли 23-летняя мать и ее 3-летний сын. Сотрудники ГИБДД уточняют все обстоятельства ДТП.

По данным МВД, столкновение произошло около 9.10 на дороге «4А» в Нижнекамске. За рулем сидел челнинец 1996 года рождения. По предварительной информации, водитель Lada Granta не уступил дорогу грузовику ГАЗ на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

«В результате ДТП пассажиры легкового автомобиля: 23-летняя девушка и трехлетний мальчик, сидевшие на задних пассажирских сиденьях, погибли на месте», — говорится в сообщении.

Водитель выжил, он госпитализирован с серьезными травмами.

Ранее «Реальное время» уже писало, что от сильного удара легковой автомобиль выбросило на трамвайные пути. По предварительным данным, машина погибших возвращалась из исправительной колонии №4.