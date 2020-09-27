В Подмосковье обрушился переход, пострадали 30 человек

Фото: ГУ МЧС РФ по Московской области

В подмосковном округе Ступино, в деревне Сидорово обрушился металлический надземный переход в цехе предприятия FM Logistic. По последним данным, пострадали 30 человек, из них 17 увезли в больницу. Источник издания gazeta.ru в правоохранительных органах сообщает, что все пострадавшие — сотрудники предприятия, подавляющее большинство имеют паспорта стран СНГ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уже отреагировал на события и выдал соответствующие распоряжения главе городского округа Ступино и министру здравоохранения Подмосковья. Они должны оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

FM Logistic — международная компания, предлагающая услуги по складированию, транспортировке, упаковке. В городском округе Ступино располагается складской комплекс из 17 блоков, общей площадью 121 000 квадратных метров. Строительство комплекса было завершено в 2012 году.