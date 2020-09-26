В Харькове объявили день траура по погибшим после крушения самолёта Ан-26

Правительство Харьковской области объявило днем траура по погибшим при крушении самолёта Ан-26 сегодняшний день, 26 сентября, сообщает RT, ссылаясь на областную администрацию.

«Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 года Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолёта Ан-26», — сказано в сообщении.

Рекомендовали отменить развлекательные и спортивные мероприятия. На всей территории приспустят государственные флаги.

Ранее «Реальное время» сообщало, что под Харьковом произошла авиакатастрофа. По данным федеральных СМИ, рухнул военный самолет Ан-26.

