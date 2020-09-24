Mercedes-Benz отзывает в России более тысячи автомобилей Sprinter

Mercedes-Benz отзывает в России 1 697 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter, реализованных с июня 2018-го по февраль 2020 года, сообщает «Автостат».



Автомобили отзывают из-за тормозных шлангов, которые могут соприкасаться с задней частью переднего подкрылка. Это может привести к сквозному протиранию тормозных шлангов до во время движения и, как следствие, к вытеканию тормозной жидкости. Из-за ее потери может увеличиться тормозной путь, возникнет риск возникновения аварии.

gost.ru

На автомобилях бесплатно для владельцев проверят и при необходимости доработают или заменят установочные положения переднего подкрылка и прилегающих деталей.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz и BMW отзывают в России более тысячи автомобилей.