В Казани проходит Всероссийский слет национальных студенческих клубов — видео

Фото: кадр телеканала ТНВ

В Казани проходит Всероссийский слет национальных студенческих клубов. Об этом сообщают «Новости» телеканала ТНВ.

Из 85 регионов России 700 студентов приехали в Татарстан со своими проектами. Все они готовы высказать идеи и предложения для будущего студентов в разных направлениях: спорт, творчество, волонтерство, наука. Автор лучшей идеи получит на ее реализацию полмиллиона рублей.

Каждый участник за пройденный семинар получает свою валюту. После он вправе выбирать: потратить заработанное на дешевые призы или подождать, пока акции вырастут и сорвать джек-пот.