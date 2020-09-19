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В Казани состоялся конкурс родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез»

21:30, 19.09.2020
В Казани состоялся конкурс родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез»
Фото: www.kzn.ru

Сегодня в Казани в культурном центре «Сайдаш» состоялся зональный этап конкурса родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез».

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в мероприятии приняли участие три семьи. Участники представили жюри конкурса национальные блюда, которые готовят в их роду, концертные номера и презентацию родословной.

В финальный этап конкурса вышла семья Газизяновых.

Общество Татарстан
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