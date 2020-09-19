В Казани состоялся конкурс родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез»
Сегодня в Казани в культурном центре «Сайдаш» состоялся зональный этап конкурса родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез».
Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в мероприятии приняли участие три семьи. Участники представили жюри конкурса национальные блюда, которые готовят в их роду, концертные номера и презентацию родословной.
В финальный этап конкурса вышла семья Газизяновых.Общество Татарстан
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