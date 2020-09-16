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В Татарстане количество смертей от коронавируса увеличилось до 70

14:25, 16.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане количество смертей от коронавируса увеличилось до 70
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане подтвердились два случая смерти от COVID-19. Таким образом, количество жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 70.

По данным Минздрава РТ, от COVID-19 умерла жительница Казани 1955 года рождения. Она была госпитализирована в РКИБ с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. Состояние ухудшило обострение хронических заболеваний.

Еще одной жертвой коронавируса в РТ стала женщина 1963 года рождения. Она была госпитализирована в ГКБ №7 Казани с внебольничной двусторонней пневмонией. Состояние ухудшали серьезные хронические заболевания.

Последний случай смерти от COVID-19 в Татарстане был зафиксирован 11 сентября.

Происшествия Татарстан
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