В Татарстане количество смертей от коронавируса увеличилось до 70

За последние сутки в Татарстане подтвердились два случая смерти от COVID-19. Таким образом, количество жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 70.

По данным Минздрава РТ, от COVID-19 умерла жительница Казани 1955 года рождения. Она была госпитализирована в РКИБ с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. Состояние ухудшило обострение хронических заболеваний.

Еще одной жертвой коронавируса в РТ стала женщина 1963 года рождения. Она была госпитализирована в ГКБ №7 Казани с внебольничной двусторонней пневмонией. Состояние ухудшали серьезные хронические заболевания.



Последний случай смерти от COVID-19 в Татарстане был зафиксирован 11 сентября.