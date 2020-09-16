В Казани восстановилось движение трамваев на Сибирском тракте
В среду утром несколько трамваев застряли в районе остановки «Улица 8 марта». Сейчас движение транспорта восстановилось.
Согласно сервису «Яндекс.Транспорт» сейчас сразу пять трамваев маршрута №4 доехали до улицы Халитова.
Пользователи соцсетей стали сообщать, что на Сибирском тракте образовалась пробка из трамваев. Очевидцы утверждали, что скопились около 10 вагонов.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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