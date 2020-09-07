КАМАЗ представил новый самосвал семейства К5
На автомобильном заводе КАМАЗа собрали первый самосвал нового семейства К5 — КАМАЗ-6595.
Машина предназначена для работы на крупных промышленных инфраструктурных объектах, в горных и песчаных карьерах. Самосвал оснастили мотором Р6 мощностью 450 л.с. Грузоподъемность машины — 26 тонн.
В автомобиле имеется трехсекционный бампер из штампованной стали спереди и усиленный брус сзади, сообщает пресс-служба автогиганта.
1 сентября КАМАЗ возобновил основное производство после корпоративного отпуска.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым