С ноября оформить ДТП по европротоколу можно будет по всей РФ — пилотный проект запустили в Татарстане в прошлом году

По всей России с 1 ноября распространят действие мобильного приложения Российского союза автостраховщиков (РСА) для оформления ДТП по европротоколу.

Подключиться к нему и оформить электронное извещение о ДТП смогут не только физические лица, для которых сейчас это уже доступно, но и юридические лица, сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, передает «Интерфакс».

Приложение запустили в ноябре прошлого года в пяти пилотных регионах: Татарстане, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.