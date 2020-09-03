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С ноября оформить ДТП по европротоколу можно будет по всей РФ — пилотный проект запустили в Татарстане в прошлом году

17:48, 03.09.2020
С ноября оформить ДТП по европротоколу можно будет по всей РФ — пилотный проект запустили в Татарстане в прошлом году
Фото: realnoevremya.ru

По всей России с 1 ноября распространят действие мобильного приложения Российского союза автостраховщиков (РСА) для оформления ДТП по европротоколу.

Подключиться к нему и оформить электронное извещение о ДТП смогут не только физические лица, для которых сейчас это уже доступно, но и юридические лица, сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, передает «Интерфакс».

Приложение запустили в ноябре прошлого года в пяти пилотных регионах: Татарстане, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

АвтоОбществоВласть Татарстан
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