Минниханов и глава Росархива обсудили сохранность документов, важных для 100-летия ТАССР

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня утром с главой Росархива Андреем Артизовым. Они поговорили о развитии архивного дела в стране.

В частности, был затронут вопрос сохранности документов, имеющих историческую ценность, в том числе в рамках празднования важной для региона даты — 100-летия со дня образования ТАССР, передает пресс-служба президента РТ.

Андрей Артизов приехал в Казань на Всероссийский совет по архивному делу, который пройдет с 3 по 5 сентября в режиме видео-конференц-связи. Главной темой обсуждения на нем станет «Цифровая трансформация архивов».