Новости общества

11:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов и глава Росархива обсудили сохранность документов, важных для 100-летия ТАССР

10:12, 03.09.2020
Минниханов и глава Росархива обсудили сохранность документов, важных для 100-летия ТАССР

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня утром с главой Росархива Андреем Артизовым. Они поговорили о развитии архивного дела в стране.

В частности, был затронут вопрос сохранности документов, имеющих историческую ценность, в том числе в рамках празднования важной для региона даты — 100-летия со дня образования ТАССР, передает пресс-служба президента РТ.

Андрей Артизов приехал в Казань на Всероссийский совет по архивному делу, который пройдет с 3 по 5 сентября в режиме видео-конференц-связи. Главной темой обсуждения на нем станет «Цифровая трансформация архивов».

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем