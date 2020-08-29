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Происшествия

В Татарстане спасатели ищут заблудившегося грибника

09:33, 29.08.2020
В Татарстане спасатели ищут заблудившегося грибника
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Лаишевском районе Татарстана заблудился грибник. Спасатели и волонтеры организовали его поиски.

Сообщение о пропавшем татарстанце поступило в пятницу вечером, передает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС. На номер экстренных служб позвонила жена грибника и рассказала, что он ушел в лес еще днем.

Через пять часов муж позвонил ей и сообщил, что заблудился.

Спасатели и поисковики организовали поиски в Пелевском лесу рядом с селом Державино.

Происшествия Татарстан
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