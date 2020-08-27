Лауреатом Букеровской премии стала голландская писательница Марика Лукас Рейневелд
Букеровскую премию 2020 года получила писательница Марика Лукас Рейневелд из Нидерландов. Жюри премии выбрало ее книгу «Неловкий вечер» (The Discomfort of Evening).
Как победительница премии Рейневелд получит 50 тысяч фунтов стерлингов, передает RT. Приз писательница должна разделить с переводчиком.
В шорт-лист попали шесть авторов из Аргентины, Германии, Ирана, Мексики, Нидерландов и Японии. Из-за пандемии коронавируса церемония проводилась в режиме онлайн.ОбществоКультура
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым