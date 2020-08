Режиссер «Бэтмена» представил новый логотип и постер к фильму

Режиссер Мэтт Ривз показал, каким будет официальный логотип и постер нового фильма про Бэтмена. Они появились в Twitter Ривза перед онлайн-фестивалем FanDome.

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor