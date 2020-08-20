В Татарстане спасатели нашли пропавшего инвалида

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Бугульминском районе Татарстана спасатели нашли пропавшего инвалида второй группы.

Вчера, 19 августа, он ушел на кладбище в пять утра и не вернулся. Родственники пропавшего пытались найти его самостоятельно, но безуспешно. Они предположили, что ему могло стать плохо в поле. Телефона у мужчины при себе не было.

На поиски мужчины привлекли 29 человек и 8 единиц техники. Его нашли в сегодня 16:13 в поле в состоянии средней степени тяжести и госпитализировали с истощением, передает пресс-служба МЧС по РТ.

Сегодня спасатели 3 часа искали двух заблудившихся грибников в Кукморском районе.

